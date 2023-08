Selon le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome "les jeunes appellent maintenant le cocktail molotov café Touba"



"Quand ils disent apportent moi le café Touba, ils font allusion au cocktail molotov", a t-il informé à l'Assemblée nationale ce samedi au cours de la plénière consacrée à l'examen du projet de loi modifiant le code électoral.



S'agissant de la dissolution du parti de Pastef le ministre de l'Intérieur donne les raisons.



"Qui peut rejeter au Sénégal que le leader de l'ex parti politique Pastef n'a pas appelé les jeunes à sortir, manifester, brûler et voler l'argent des gens? Ce qui est déjà plus grave, celui qui dirigeait ce parti politique a appelé les jeunes à sortir Macky Sall du Palais comme Samuel Do. Il a dit soit il me tue ou je le tue. Et la dissolution du Pastef n'a rien à voir avec l'arrestation de Sonko", a t-il précisé.