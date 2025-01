Appel Layène, Magal de Porokhane : le Président Diomaye souligne la nécessité de garantir la sécurité des manifestations religieuses

Lors du Conseil des ministres du mercredi 29 janvier 2025, le Chef de l'État a souligné l'importance d'assurer le bon déroulement des manifestations religieuses relatives à l'Appel (prévu les 30 et 31 janvier 2025). Qui se dérouleront dans les localités et sites concernés, notamment à Yoff, Cambérène et Ngor. Il a ainsi demandé au Gouvernement de collaborer étroitement avec les organisateurs pour garantir la bonne organisation de ces événements d'envergure.



En parallèle, le Président a évoqué l'organisation du Magal de Porokhane, prévu pour le 6 février 2025. Il a insisté sur la nécessité d'accompagner cet événement majeur par des mesures renforcées de prévention et de sécurité routières, afin de garantir la sécurité des pèlerins et des citoyens.



Enfin, le Chef de l'État a rendu hommage aux victimes de l'accident tragique survenu le mardi 28 janvier 2025, sur la route nationale Bambey-Khombole. Il a exprimé ses condoléances aux familles éplorées et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, réaffirmant ainsi son engagement à veiller à la sécurité routière et à la protection des vies humaines.