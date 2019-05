Appel à "tuer les femmes sur Facebook": Ousmane Mbengue échappe à la prison

Jugé pour avoir appelé "à tuer les femmes" par le biais d’un système informatique, Ousmane Mbengue vient d'être condamné par le tribunal des flagrants délits à 6 mois avec sursis pour provocation et incitation à un crime de délit. Il a été relaxé du chef d'accusations apologie du crime.



Délégué médical de son état, Ousmane Mbengue a été arrêté suite son incitation à la haine contre les femmes. Devant à la barre du tribunal des Flagrants délits, le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés et imploré la clémence de la Juge Khady Ba Diéguéne.



« Je demande votre clémence, je reconnais être l'auteur de cette publication. Ce que j'ai fait, c'est de la parodie, de la comédie.. J'adore les femmes, j'ai une fille de trois ans», avait-il soutenu lors de son premier face à face avec le juge.



Dans son réquisitoire, la procureure avait demandé une peine d'emprisonnement de deux (2) dont six (6) mois ferme contre le "poète", arrière petit-fils de l'ancien Président du Sénégal Léopold Sedar Senghor.