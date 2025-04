Appel au dialogue : Tafsir Thioye donne son feu vert, mais interroge le concept de “système politique”

Invité de l’émission En Vérité sur Radio Sénégal Internationale (RSI) ce dimanche, le député non inscrit Tafsir Thioye a réagi à l’appel au dialogue lancé par le président de la République le 4 avril dernier. Une rencontre est prévue le 28 mai pour réfléchir de manière inclusive sur le système politique sénégalais.



« C’est une démarche que j’approuve, surtout au regard des thématiques annoncées », a déclaré le parlementaire. Toutefois, il a émis une réserve sur le terme utilisé : « Le président parle de ‘système politique’, mais ce concept va bien au-delà des élections et des partis. Il inclut aussi les institutions, les syndicats, et d’autres composantes. Peut-être voulait-il parler de système partisan, ce qui serait plus juste. »



Tafsir Thioye a affirmé avoir reçu les termes de référence du dialogue, bien qu’il ne les ait pas encore analysés en profondeur. Il insiste sur la nécessité de s’accorder sur des bases solides : « Si notre système partisan fonctionnait bien, beaucoup de problèmes institutionnels seraient résolus. »



Pour lui, la discussion autour des partis politiques, des institutions et de la Constitution est essentielle : « Tous les acteurs politiques doivent répondre à l’appel du président, quelle que soit leur position. »



Il conclut avec espoir : « Si on se met d’accord sur des principes clairs, on pourra enfin parler d’économie et de développement, au lieu de se focaliser uniquement sur les élections ou les querelles partisanes. »