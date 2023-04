Appel au dialogue de Macky Sall : Oumar Sarr et Cie appellent les acteurs politiques à répondre à l'invitation

L’appel au dialogue lancé par le président de la République, Macky Sall, n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Le parti des Libéraux et démocrates/And Suqali est en phase avec le chef de l’Etat. Oumar Sarr et ses camarades appellent tous les acteurs de la vie politique et sociale à répondre à cette invitation.



« L’appel au dialogue réitéré par le Président de la République Macky Sall au moment de la fête de la Korité devrait être apprécié à sa juste valeur par tous les acteurs de notre vie politique et sociale », ont estimé les membres des Libéraux et démocrates/And Suqali.



Qui ont invité « toutes les forces vives de la Nation à une mobilisation massive pour soutenir cet appel et accompagner sa réalisation effective ».



Membre dudit parti, le ministre des Mines et de la Géologie, Oumar Sarr, a rappelé que : « le dialogue a été à l’origine de tous les progrès démocratiques et sociaux au Sénégal et non les affrontements ».



Le parti des Libéraux est d’avis qu’« il ne s’agit pas de nier les différences politiques entre les partis, mais de réunir les conditions d’un consensus autour des règles du jeu politique ».