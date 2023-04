Appel au dialogue de Macky Sall : "Une invite à la décrispation de la situation socio-politique", selon le Forum du Justiciable

Le Forum du justiciable invite toutes les parties prenantes et plus particulièrement les acteurs politiques à répondre "positivement" à l'appel au dialogue et à la concertation lancé par le chef de l'Etat Macky Sall lors de son discours à la Nation. Ceci, selon l'organisation de la société civile "au nom de l’intérêt général".



"Profitant de sa traditionnelle adresse à la nation, le chef de l’Etat a, avec toute la solennité requise, invité toutes les forces vives de la nation à un dialogue et à la concertation dans le respect de l’Etat de droit et des Institutions de la République", rappelle le Forum du justiciable d'emblée.



Selon cette organisation de la société civile : "Cette ouverture du chef de l’Etat au dialogue traduit une demande sociale que tous les acteurs, soucieux de la préservation de la paix sociale, ont appelé de tous leurs vœux".

Cet appel du chef de l'Etat est fait dans un : "contexte lourd et pleines d’incertitudes. C'est la raison pour laquelle, soutiennent Babacar Ba et Cie : "Toutes les parties prenantes et plus particulièrement les acteurs politiques doivent, au nom de l’intérêt général, répondre positivement à la main tendue du président de la République".



Pour le Forum du justiciable, "Faire preuve de surdité à cet appel serait un immense gâchis et un rendez-vous manqué pour la décrispation de la situation socio-politique et la baisse de la tension qui ne cesse de couver, voire monter en puissance, d’une part, et la formulation de consensus forts pouvant aboutir à l’organisation d’une élection présidentielle libre, transparente et apaisée d’autre part".

Ils sont d'avis que : "La sauvegarde de notre commun vouloir de vie commune doit transcender les divergences et les contradictions des uns envers les autres. Le dialogue a jalonné l’histoire politique du Sénégal, ce qui lui a valu la conservation de sa trajectoire de stabilité et la consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie. Tous les acquis démocratiques du Sénégal ont été des résultantes d’une série de consultations".

Soucieux du devenir du Sénégal, le Forum du Justiciable invite tous les acteurs à : "Saisir cette opportunité pour discuter et bâtir des consensus forts ; à Mettre en avant les règles républicaines et à préserver les institutions ; à Bannir toutes formes de violences et pacifier le champ politique".

Il Invite "tous les acteurs concernés à la sérénité, au sens de la responsabilité et à la préservation de la paix". Et appelle "tous les acteurs à privilégier le dialogue et à bannir tous les propos susceptibles d’envenimer la situation".