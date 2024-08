Appel d'offres international pour le recrutement d'un cabinet au Sénégal dans le cadre du programme TABC : Your House in Africa

Appel d'offres international pour le recrutement d'un cabinet au Sénégal dans le cadre du programme TABC : Your House in Africa1.1 ContexteDans le cadre de la première composante du projet Qawafel, projet visant à soutenir le renforcement, la structuration et la valorisation de l’écosystème tunisien de l’internationalisation, contribuant à la visibilité de la Tunisie et l’émergence d’initiatives innovantes tunisiennes sur les marchés prioritaires du continent africain.TABC a été sélectionnée pour accompagner des entreprises tunisiennes dans leurs opérations d’internationalisation et d’export vers les marchés cibles.Depuis sa création en 2015, le TABC a développé plusieurs outils et mécanismes d'accompagnement des opérateurs économiques Tunisiens en Afrique, que ce soit à travers les missions (40 missions organisées), les forums, la participation aux salons, la conférence internationale FITA (7e éditions organisées), la plateforme BtoB etc., qui seront mis entre autres à la disposition des entreprises sélectionnées.Le projet QAWAFEL va permettre d’apporter de nouveaux outils et mécanismes d’accompagnement innovants et efficaces.L’implantation de TABC au Sénégal et en RDC, apportera aux entreprises sélectionnées et aux opérateurs économiques en général, une grande valeur ajoutée, une proximité des deux marchés, une concrétisation des affaires plus rapides, un accompagnement professionnel à l’implantation dans ces deux pays, une visibilité de leurs produits et services remarquables et un développement du « Made in Tunisia » à travers un showroom multifonctionnel.Les cinq secteurs choisis par le projet QAWAFEL, à savoir le BTP et services connexes, santé et pharmaceutique, enseignement supérieur, agroalimentaire et numérique/ technologique (ou autre), sont à notre sens les secteurs les plus intéressants à développer en Afrique et où la Tunisie dispose d’un savoir et une expertise reconnue sur le continent.Durant ce projet, nous allons plaidoyer et sensibiliser en faveur de l’internationalisation du savoir-faire tunisien dans les cinq secteurs économiques à fort potentiel de croissance vers l’Afrique et une attention particulière sera donnée aux nouvelles entreprises à fort potentiel et qui n’ont jamais fait d’opération d’export vers l’Afrique.Il s’agit d’entreprises ou startups qui ont fait leurs preuves sur le marché local et qui ont un réel besoin d’accompagnement sur un marché extérieur qu’il ne maîtrise pas à savoir le marché Africain.1.2 Description de la missionLe projet « TABC : Your House in Africa » vise à développer l’export et l’internationalisation des entreprises et startups Tunisiennes sur le marché Africain, en s’ouvrant sur des opérateurs à fort potentiel et qui n’ont pas exporté en Afrique.Le projet contient plusieurs phases dont la première, objet de cet appel, consiste à sélectionner dans une première phase 50 entreprises et startups, des secteurs ciblés par Qawafel (BTP et services connexes, santé et pharmaceutique, enseignement supérieur, agroalimentaire et numérique/ technologique ou autre) et ce à la suite d’un appel à candidature.L’étape suivante sera de choisir parmi les structures sélectionnées 25 entreprises et startups pour un accompagnement gratuit durant une année sur les marchés du Sénégal et la RDC.Ces 25 entreprises seront accompagnées dans leurs opérations d’internationalisation et d’export sur les deux marchés cibles susmentionnées.Le projet prévoit l’implantation de TABC à Dakar et Kinshasa pour bien accompagner les 25 entreprises sélectionnées.C’est dans ce cadre que TABC lance un cet appel à candidature pour la sélection d’un cabinet au Sénégal.1.3 Objectif de la mission :TABC sollicite un cabinet au Sénégal pour avoir un consultant et une assistante à pleint emps du 01 Novembre 2024 au 31 Octobre 2025 ayant pour but :- Accompagner les entreprises tunisiennes sélectionnées par TABC dans leur processus d'internationalisation et d’export sur le marché sénégalais ;- Fournir des conseils stratégiques pour l’adaptation des produits/services au marché local du Sénégal;- Assurer l’étude de marché pour l’introduction des produits et services sur le marché sénégalais;- Faciliter les démarches administratives et légales nécessaires à l’export ou l’implantation;- Identifier et créer des opportunités de partenariats locaux;- Organiser et accompagner les entreprises sélectionnées lors de missions commerciales et événements BtoB;- Assurer le suivi des plans d'internationalisation élaborés pour les entreprises sélectionnées.Le projet « TABC YOUR HOUSE IN AFRICA » vise ainsi à développer l’export et l’internationalisation des entreprises et startups Tunisiennes sur le marché du Sénégal.Pour postuler à cette offre, les cabinets et personnes intéressés peuvent retirer les Cahiers des charges en écrivant à communication@tabc.org.tn . Le Deadline pour postuler est prévu le 15 septembre 2024 à minuit.