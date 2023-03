Appel de YAW à manifester les 14 et 15 mars: l’APR mobilise ses militants à faire face

La coalition de l’opposition Yewwi Askan Wi a appelé ses militants et sympathisants à organiser des manifestations pacifiques dans les 46 départements du Sénégal. Avec ou sans autorisation des autorités administratives.



Selon le parti au pouvoir, l’Alliance pour la République, « (…) lancer un défi à l’État de droit, appeler à violer la loi et semer le trouble à travers tout le pays les 14 et 15 mars 2023, en prélude à un procès judiciaire prévu le 16 mars, après l’indécent et honteux « gatsa gatsa » élevé au rang d’offre politique et de programme de campagne, c’est persister dans leur volonté de rendre notre pays ingouvernable, d’attaquer sa stabilité pour créer, au travers d’émeutes organisées, de guérillas coordonnées, d’une insurrection générale planifiée pouvant mener à une guerre civile »



Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, le parti de Macky Sall En effet, dit inviter « les forces vives de la nation, singulièrement les jeunes à refuser d’emprunter les voies escarpées et sans lendemain du sectarisme, de l’aventure et de l’anarcho-populisme.

Vaincre cet axe du mal est une nécessité historique, pour que le Sénégal reste ce pays, reconnu de par le monde pour sa richesse culturelle exceptionnelle, sa parfaite et pacifique coexistence religieuse, sa stabilité politique et on modèle démocratique, qui ont forgé son identité à travers un puissant système de valeurs qui féconde notre vivre-ensemble »



Ainsi, pour défendre l’Etat de droit, disent-ils, les responsables du parti au pouvoir engagent « tous les militants et responsables du Parti, ceux de la Coalition, tous les démocrates et républicains à la mobilisation pour faire face aux tentatives de troubles annoncées et qui sont tout simplement inacceptables ainsi qu’aux actes violents et autres provocations qui visent à installer le chaos, l’insécurité et l’instabilité »