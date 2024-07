Application de la TVA sur les activités numériques au Sénégal : Meta se conforme aux nouvelles règles

L'annonce des nouvelles autorités sur l'application de la taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les activités numériques au Sénégal à partir du 1er juillet a commencé à produire des résultats concrets. C'est ce que rapporte Mountaga Cissé, analyste spécialisé dans les Technologies, les Médias et les Télécommunications, indiquant ainsi que les nouvelles règles fiscales sont en train d'être appliquées par les grandes entreprises numériques à savoir la plateforme Meta.





« Sur cette facture de publicité Facebook d'un montant de 395,02 €, Meta a ajouté la TVA de 18% (71,10 €) en application à la mesure des autorités sénégalaises », a-t-il écrit sur son compte X.



Mountaga Cissé trouve « pertinente cette mesure de l'administration fiscale. L'État va pouvoir collecter une manne financière très importante ».



« Attendons de voir si les autres vont suivre : les pubs sur Google et Youtube, les licences logicielles et applications en Saas, les abonnements comme Netflix, Spotify, Apple music,... Une panoplie de services qui échappaient au contrôle fiscal. Que la DGID s'assure également que la TVA collectée soit reversée, et à temps ».



« Bien sûr, les services que nous entrepreneurs sénégalais dans le numérique payons, vont nous coûter plus cher (+18%), mais c'est cela l'obligation d'un contribuable », a conclu l’analyste spécialisé dans les Technologies, les Médias et les Télécommunications.