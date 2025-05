Tabaski 2025 à Ziguinchor : un besoin estimé à 25 000 moutons pour satisfaire la demande

À moins d’un mois de la célébration de la fête de la Tabaski (Aïd-el-Kébir), les autorités administratives de Ziguinchor s’activent pour assurer un approvisionnement optimal en moutons. Lors d’un comité régional de développement (CRD) tenu récemment, le besoin de la région a été évalué à 25 000 têtes, selon l’adjoint au gouverneur chargé du développement, Alsény Bangoura.



Cette estimation s’appuie sur le bilan de l’édition 2024, jugée satisfaisante par les autorités. « Nous nous réjouissons des résultats atteints en termes d’organisation, de dispositif, d’accompagnement surtout des éleveurs. Comparé à 2023, il y a eu une hausse par rapport au nombre de têtes reçues dans la région », a déclaré Alsény Bangoura lors du CRD.



Pour l’édition 2025, le même dispositif d’encadrement sera reconduit, avec quelques ajustements pour renforcer son efficacité. « Nous avons repris le même dispositif tout en essayant de l’améliorer », a assuré l’adjoint au gouverneur.



Du côté de la direction régionale de l’Élevage, le directeur Mouhamed Moustapha Sarr a tenu à rassurer les acteurs de la filière ovine. « Les mêmes mesures d’accompagnement de 2024 sont reconduites pour l’événement de 2025. Nous sommes dans cette dynamique et un plan d’action a été mis en place pour suivre les étapes nécessaires », a-t-il indiqué.



Les besoins identifiés concernent notamment les trois sites officiels de vente de la région : Ziguinchor, Bignona et Oussouye. Le comité a assuré qu'il veillera "au bon acheminement du cheptel, à l’encadrement sanitaire, à la sécurité et à la régulation des prix, dans un contexte où la cherté du mouton reste une préoccupation pour de nombreuses familles sénégalaises."