Lancement du PAVIE 2 : un projet financé à hauteur de 107 milliards de Fcfa, Ousmane Sonko annonce une nouvelle ère pour l’entrepreneuriat sénégalais

Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement lancé, ce jeudi à Dakar, la phase 2 du Projet d’Appui et de Valorisation des Initiatives Entrepreneuriales des Femmes et des Jeunes (PAVIE 2), une initiative présentée comme « un levier majeur de transformation économique du Sénégal. » Dans son discours, il a réaffirmé l’engagement de l’État à soutenir les femmes, les jeunes et les porteurs de projets dans une dynamique de souveraineté économique, industrielle et technologique. « Le PAVIE 1, ce sont aussi des milliers de femmes et de jeunes qui ont réussi le pari de l’autonomisation économique et sociale », a salué Ousmane Sonko, qui a remercié la BAD pour sa « contribution déterminante ».



Le Premier ministre a expliqué que le PAVIE 2 s’inscrit pleinement dans l’Agenda National de Transformation Sénégal 2050. Doté d’une enveloppe de 107 milliards de FCFA, ce second volet repose sur trois axes stratégiques à savoir « la souveraineté alimentaire, par un soutien renforcé à l’agriculture et à la transformation locale ; La souveraineté industrielle, via la valorisation locale des matières premières ; Et la souveraineté technologique, avec un accent mis sur l’innovation et les start-up. » Le projet cible prioritairement les jeunes et les femmes, qui représentent selon le Premier ministre « 75 % de la population sénégalaise ayant moins de 35 ans ».



Une approche décentralisée et différenciée



Une des innovations majeures du PAVIE 1, selon M. Sonko, fut la « territorialisation » du dispositif avec des antennes installées dans les 46 départements du pays. Cette approche décentralisée, portée par la déléguée générale Aïda Mbodj, permet selon lui de « mieux prendre en compte les réalités de chaque territoire » et de proposer un accompagnement sur mesure.



« Les défis des entrepreneurs de Podor ne sont pas ceux de Kédougou ou Gossas », a-t-il souligné Sonko, appelant à une inclusion économique renforcée. S’adressant directement aux entrepreneurs, le Premier ministre a rappelé que les financements octroyés ne sont pas des dons, mais des « catalyseurs de croissance ». « Chaque remboursement de prêt contribue à financer d’autres initiatives. C’est ainsi que nous bâtirons un cercle vertueux », a-t-il insisté.



Il s’est par ailleurs réjoui des résultats d’une enquête Afrobarometer, selon laquelle « 74 % des jeunes de 18 à 35 ans préfèrent l’entrepreneuriat à l’emploi dans le secteur public ». Avec le soutien des partenaires traditionnels comme la BAD, l’AFD, ainsi que de nouvelles entités telles qu’AFAWA (initiative pour l’accès des femmes au financement en Afrique), le gouvernement ambitionne de renforcer l’écosystème entrepreneurial à travers un accompagnement technique, un mentorat personnalisé, et une meilleure structuration des chaînes de valeur.« Ensemble, faisons du PAVIE 2 un levier stratégique de développement, un moteur de prospérité partagée et un symbole de réussite nationale », a conclu le chef du gouvernement.



Après une première phase jugée « inspirante », financée à hauteur de 74,4 milliards de Fcfa, dont 40 milliards de Fcfa de la Banque Africaine de Développement (BAD), 13 milliards de Fcfa de l’Agence Française de Développement (AFD) et 21 milliards de Fcfa du gouvernement sénégalais PAVIE 1 a permis « le financement de 24 628 initiatives entrepreneuriales pour un montant global de 66 milliards de FCFA, la création de plus de 93 000 emplois directs et indirects, la formation de 20 327 bénéficiaires, l’immatriculation de 6 353 unités économiques. »