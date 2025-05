Assemblée nationale : Guy Marius Sagna charge certains fonctionnaires « ils se sont tus et ont bénéficié de cet argent volé... »

Le député Guy Marius Sagna s'exprimant ce jeudi à l'Assemblée lors de la mise en accusation de cinq anciens ministres devant la Haute cour de justice a dénoncé un système de corruption enraciné au sein même de l’Administration. « L’impunité des grands entraîne l’incivisme des petits », a-t-il martelé d'entrée. Pour lui, laisser faire les dérives dans les hautes sphères du pouvoir alimente un climat général de non-respect des lois. « Ce qui veut dire que si on regarde sans réagir et qu’on laisse les gens faire ce qu’ils veulent, cela aura des conséquences », a-t-il prévenu.



Ce dernier a fustigé le comportements des fonctionnaires qu'il considère comme des complices. À l'en croire, la corruption et les détournements de fonds n’ont pas été le fait de ministres isolés, mais qui ont souvent bénéficié de la complicité active ou passive de certains fonctionnaires. « Quand ces ministres détournaient de l’argent, c’était avec la complicité de fonctionnaires qui ont fermé les yeux parce qu’ils en profitaient aussi. Quand certains ministres volaient ils se sont tus et ont bénéficié de cet argent volé et ont été des complices », a-t-il accusé. Pour lui, il est urgent de « revoir la fonction publique et la responsabilité des agents de l'État, et de mettre fin à un système où le silence devient complicité.»



Abordant l’affaire des DAGE impliqués dans les scandales financiers, Guy Marius Sagna a souligné le fait que certains d'entre eux accusent les ministres. Pour lui, « ceux qui ont volé l’argent du pays devront le payer. » Il exhorte les fonctionnaires à « revoir leur comportement et à assumer leurs responsabilités », car « ce ne sont pas seulement les ministres et Macky Sall qui sont fautifs. »



Prenant pour exemple l’enrichissement soudain de certains hommes politiques, il a dénoncé : « Au Sénégal, on a vu que certains hommes politiques, quand ils ont démarré leur carrière, n’avaient même pas de charrette ni de vélo. Trois mois après être arrivés au pouvoir, ils roulent en 4x4 de luxe et possèdent des villas ». Un constat qui, selon lui est déplorable. « Les Sénégalais milliardaires qui sont honnêtes, n’ont rien à craindre. Mais celui qui possède une pomme de terre ou un lopin de terre volé, lui, doit trembler », a-t-il prévenu.



Il a également pointé du doigt les dérives sociales et le clientélisme : « Chaque jour, des ministres sont sollicités pour des baptêmes, mariages, décès ou parrainages. Où vont-ils trouver cet argent ? Il faut que cela cesse », a-t-il asséné.



S’adressant directement au ministre Abass Fall, il a lancé un avertissement à l’ensemble du gouvernement. « Dites-leur qu’il y a quelqu’un ici qu’on poursuit pour deux climatiseurs. Que les ministres sachent que même s’ils prennent deux cuillères, on les poursuivra. De même que les DG, même s’ils volent deux biscuits, ils seront eux aussi poursuivis ». Pour finir le parlementaire a insisté sur la responsabilité collective : « Nous, citoyens, devons revoir notre rôle. Ce qui se passe dans ce pays nous concerne tous. Chacun a un rôle à y jouer ».