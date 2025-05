CAN U20 : Le Sénégal domine la RD Congo et file en quarts de finale

Les buts des “Lionceaux” ont été inscrits par Cheikh Tidiane Faye et Ibrahima Dieng.

Grâce à ce succès, le Sénégal valide son ticket pour les quarts de finale de la compétition.

L’équipe nationale U20 du Sénégal s'est imposée ce jeudi face à la RD Congo (2-0), lors de la troisième et dernière journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans (CAN U20).