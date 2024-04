Après la chute de son régime, Mansour Faye prévoit de se lancer dans la consultance

Après la perte du pouvoir, Mansour Faye, ancien ministre des Transports sous le gouvernement de Macky Sal pense déjà à sa conversion. Dans un interview accordé au journal L'Observateur, le maire de Saint- Louis a parlé de "sa vision claire d'un avenir post ministériel, marquée par un retour au secteur privé et une exploration de nouvelles voies professionnelles."



M. Faye a affirmé : " Il y a une vie avant ministre et il y aura une vie après ministre. " À en croire le journal, cette conscience aiguë de l'éphémérité du pouvoir l'a guidé tout au long de son service public. Maintenant, avec son mandat achevé, il se tourne vers de nouveaux défis, dont le secteur privé est une destination clé."



Originaire du secteur privé, Mansour Faye envisage un retour à ses racines entrepreneuriales. " Je viens du privé donc, je retourne dans mes activités privées ", déclare-t-il. Mais ses ambitions ne s'arrêtent pas là. Doté d'une expérience dans la gestion des affaires publiques, il envisage également de se lancer dans la consultation. " Je prends le temps de peaufiner tout cela, mais j'ai une vision très claire de ce que je vais faire après. On va s'occuper", assure-t-il.



Cependant, avant de plonger dans cette nouvelle phase de sa carrière, Faye prend le temps de se ressourcer. Contrairement à certains de ses couples qui ont choisi de s'éloigner du pays pour leurs vacances, Faye a opté pour une pause au Sud du Sénégal, dans la région de Kolda. « Actuellement, je suis dans la région de Kolda pour faire un peu de tourisme (il éclate de rires). J'ai fait une partie de mon cursus primaire à Vélingara, donc je fais un peu le tour de la zone », partage-t-il avec enthousiasme.



Malgré cette transition vers le secteur privé, Faye reste fermement ancré dans le domaine politique. En tant que membre et militant actif de l'APR (Alliance pour la République), il réaffirme son engagement continu envers la politique.



Ainsi, Mansour Faye entame une nouvelle ère de sa vie professionnelle, alliant expérience publique et entrepreneuriat, tout en restant fidèle à ses convictions politiques.