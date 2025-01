Après la mairie de Dakar, Barthélémy Dias évincé de la présidence de Metropolis

La chute de Barthélémy Dias semble se poursuivre sur tous les fronts. Après sa destitution du poste de maire de Dakar le 13 décembre 2024, c’est désormais son titre de président de Metropolis qui lui échappe. Cette décision a été officialisée par une note du Secrétaire général de Metropolis, Jordi Vaquer, qui précise que la perte de son mandat de maire entraîne la perte de sa présidence de l’organisation mondiale des grandes villes et des aires métropolitaines.



Dans cette note, il est mentionné que, face à cette situation exceptionnelle, le Comité exécutif de Metropolis s’est réuni le 8 janvier 2025 pour analyser les conséquences de cette destitution et définir les actions à entreprendre. Après délibération, le Comité a décidé d’appliquer les statuts de l’organisation. Selon l’article 10 des statuts de Metropolis, en cas de vacance du poste de président, une présidence intérimaire doit être désignée parmi les co-présidences. C’est ainsi que la ville de Montevideo a été choisie pour assurer cette fonction temporaire, en attendant l’élection d’un nouveau président.



Rappelons que Barthélémy Dias avait été élu président de Metropolis en juin 2023. Mais aujourd’hui, avec sa double perte – celle de ses mandats à la mairie de Dakar et à la tête de Metropolis – l’avenir politique de l’élu semble incertain, à la fois au niveau local et international.