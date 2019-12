Après sa menace de suicide, Boy Djiné se lance dans une grève de la faim illimitée

Détenu au Camp Pénal, le prisonnier Baye Modou Fall, plus connu sous le sobriquet « Boy Djinné », avait annoncé qu’il comptait mettre fin à ses jours, si les deux mandats de dépôt qu'on lui collent dans les affaires de Ziguinchor et du Lagon 2 ne sont pas levés. Il a entamé une grève de la faim illimitée, selon le quotidien Enquête, qui renseigne que la diète a démarré depuis samedi 7 décembre 2019;



Pour rappel, le détenu Baye Modou Fall, inculpé pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec effraction, escalade, usage d'armes et de véhicules, d'évasion et d'usurpation d'identité, crie haut et fort que le procureur le poursuit injustement pour des affaires dans lesquelles il n’est pas impliqué.



Son avocat Me Abdoulaye Tall, quant à lui, demande que son client soit rétabli dans sa dignité d’homme, de citoyen sénégalais, de justiciable devant les cours et tribunaux.