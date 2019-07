Après une nuit au commissariat, le journaliste Adama Gaye conduit ce mardi devant le Procureur

Arrêté puis placé en garde à vue hier-lundi par la Division des investigations criminelles (Dic) à son domicile, le journaliste Adama Gaye a passé sa première nuit au commissariat centrale. Au moment où les lignes sont écrites, le sieur Gaye est entrain d'être conduit chez le Procureur.



Le journaliste, spécialisé sur les questions liées au pétrole s’est vertement attaqué au Président Macky Sall, avec parfois des mots jugés choquants, est accusé de diffusion d'écrits contraires aux bonnes mœurs et offense au chef de l'Etat.



Alors que l'étau se resserre de plus en plus autour de lui, le sieur Gaye risque d'être placé sous mandat de dépôt ou au meilleur des cas, sous contrôle judiciaire.