Nécrologie : Alsény Ba dit Trésor, premier vice-président du Conseil départemental, n’est plus!

Premier vice-président du conseil départemental de Kolda, Trésor était une figure éminente du paysage politique local et un homme respecté au sein de sa communauté. Il a fait toute sa carrière politique dans les rangs du Parti socialiste, où il s’est illustré par son engagement constant pour le développement de sa région.

Connu pour sa capacité à dialoguer avec tous, Trésor était un homme ouvert, dont la parole convainquait aussi bien ses collègues que ses administrés. Sa rigueur, son sens du service public et sa maîtrise de la communication faisaient de lui un leader apprécié et écouté. Il laisse l’image d’un homme au service de l’intérêt général, toujours soucieux de faire avancer les projets structurants pour Kolda et ses environs.

Au-delà de la politique, Alsény Ba a également marqué le monde du sport local. Il fut un artisan majeur de l’organisation et de la structuration du championnat populaire de football, les célèbres Navétanes. Grâce à son implication, cette compétition a connu une nouvelle dynamique et a su attirer la jeunesse autour des valeurs de solidarité, d’effort et de fraternité.

La disparition de Trésor est une perte immense pour Kolda. Le Fouladou perd un de ses fils les plus dévoués. À sa famille, à ses proches, à ses compagnons politiques et à toute la population de Kolda, Pressafrik présente ses condoléances les plus attristées.

Le Fouladou est en deuil. Alsény Ba, surnommé Trésor, s’est éteint à Dakar des suites d’une maladie, plongeant toute la région de Kolda dans une profonde tristesse. Le destin s’acharne sur sa famille, puisque sa disparition survient à peine un jour après celle de son épouse, décédée le samedi 21 juin et qui n’a pas encore été inhumée.