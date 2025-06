Le Pentagone assure que le programme nucléaire iranien est «dévasté» et détaille son opération

Les États-Unis ont mené une attaque « très réussie » sur trois sites nucléaires iraniens, larguant notamment une « charge complète de bombes » sur celui de Fordo, a annoncé dans la nuit du samedi 21 au dimanche 22 juin le président américain Donald Trump, se joignant ainsi à l'offensive israélienne contre l'Iran.



Ce qu'il faut retenir

► Alors qu'il avait affirmé samedi encore donner « au maximum » deux semaines à l'Iran pour éviter d'éventuelles frappes américaines, Donald Trump a annoncé quelques heures plus tard seulement que les États-Unis avaient bombardé trois sites nucléaires iraniens, notamment celui de Fordo.



► Lors d'un échange téléphonique avec le président français Emmanuel Macron, le président iranien, Massoud Pezeshkian, a lui menacé samedi Israël d'une riposte « encore plus dévastatrice » à son attaque et exclu tout arrêt du programme nucléaire de Téhéran. Les forces armées iraniennes ont ensuite menacé de frapper toute livraison d'aide militaire vers Israël « par bateau ou avion, en provenance de n'importe quel pays ».



► Samedi 21 juin, l'armée israélienne a mené des raids dans la région de Bandar Abbas, le grand port du sud de l'Iran situé dans le détroit d'Ormuz. Il s'agit d'une première depuis le début des frappes israéliennes contre l'Iran, dans la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 juin. La campagne militaire de l'État hébreu contre la République islamique se concentrait jusque alors surtout sur le centre et l'ouest du pays.