Gabon: le gouvernement veut réduire le train de vie de l’État

Au Gabon, deux mois après son investiture, Brice Clotaire Oligui Nguema serre la vis et impose plusieurs mesures d’austérité pour mettre fin à la gabegie financière et prôner la bonne gouvernance. Réuni en Conseil des ministres, vendredi 20 juin, le gouvernement a décidé de réduire le train de vie de l’État. Les hauts cadres, par exemple, doivent désormais voyager en classe économique, plusieurs dépenses superflues sont supprimées. Les cabinets ministériels doivent subir une cure d'amaigrissement.



Le gouvernement a décidé de donner un coup de pied dans la fourmilière. Les mesures d’austérité touchent plusieurs secteurs. Il ne devrait plus y avoir d’effectifs pléthoriques dans les cabinets ministériels y compris à la vice-présidence de la République. Plus de voyage en première classe pour les ministres et hauts cadres de l’administration. Seuls les ministres d’État auront ce privilège. Les frais de mission ne seront plus payés en espèces.



Suspension des exonérations fiscales

Par ailleurs, le gouvernement suspend pour trois mois toutes les exonérations fiscales. Un audit sera réalisé durant cette période pour étudier celles qui méritent d’être maintenues. Ces trois dernières années, le Gabon a perdu plus de 1 000 milliards de francs CFA à cause des exonérations souvent « mal encadrées », affirme le gouvernement.



Lutter aussi contre la vie chère

La gratuité du transport dans les autocars de l’État en vigueur depuis la pandémie du Covid-19 doit également prendre fin. Le gouvernement a tout de même desserré la vis pour lutter contre la vie chère. Durant six mois, les taxes sur l’importation des produits de première nécessité sont suspendues, tout comme la TVA pour les matériaux de construction.