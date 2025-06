Saloum : 84 migrants dont des mineurs interceptés par la marine nationale

La Marine nationale sénégalaise a intercepté 84 migrants qui tentaient de regagner l’Europe par la mer, jeudi 19 juin 2025 vers 17h, au large de Marlothie, dans les îles du Saloum. Selon un communiqué, le groupe a été remis à la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT).

Les 84 personnes interceptées "toutes retrouvées saines et sauves",.sont composées de 28 Sénégalais, 17 Gambiens, 14 Maliens,13 Somaliens,11 Guinéens et 1 Nigériane.

Parmi elles figuraient 17 femmes et 3 filles mineures. D’après les premiers interrogatoires, le groupe aurait quitté Banjul (Gambie) dans la nuit du 16 juin, avec l’Espagne pour destination.

Le communiqué révèle que "le principal organisateur du voyage clandestin serait un individu de nationalité étrangère". Le prix du passage oscillait entre 350 000 FCFA et 600 000 FCFA par personne. Dans le cadre de cette opération, six (06) suspects ont été interpellés pour complicité et placés en garde à vue.

La DNLT mène actuellement des investigations pour "retracer le réseau de trafic, identifier les complices et localiser le passeur principal". Les autorités rappellent leur engagement contre l’immigration irrégulière et appellent à la vigilance citoyenne :