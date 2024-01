« Arnaque » sur les réseaux sociaux: le ministère des Finances alerte les populations et indexe les structures « Sen prêt et Ouest Crédit »

Le ministre des Finances et du Budget porte à la connaissance du public que les structures dénommées « Ouest Crédit » et « Sen prêt », à partir des applications téléchargeables sur « Play store » et « Apple store », proposent illégalement des opérations de collecte d’épargne et d’octroi de crédits.



Leurs pratiques devenues virales sur les réseaux sociaux, ajoute le ministère, sont source d’arnaque auprès des populations. Le ministre des Finances appelle les populations à cesser toutes activités avec les institutions précitées et les invitent à se rapprocher de la Direction générale du secteur financier du ministère, rapporte le journal Les Echos.