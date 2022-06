Arrestation de Déthié Fall : Me Abdoulaye Wade envoie une délégation chez le mandataire de Yaw

Le Secrétaire général national du Parti démocratique sénégalais (Pds), Me Abdoulaye Wade, a envoyé une forte délégation au domicile du député et leader du Parti républicain pour le progrès, Déthié Fall, en prison depuis le 17 juin dernier.



Avec à sa tête le député Mamadou Lamine Diallo, la délégation a transmis à la famille du mandataire de Yewwi Askan Wi (Yaw) un message d’encouragement et de solidarité de l’ancien président de la République sénégalais.



Arrêté lors de la manifestation interdite du 17 juin dernier, avant d’être placé sous mandat de dépôt, Déthié Fall sera jugé ce lundi 27 juin, en même que le député Mame Diarra Fam, le maire de Guédiawaye Ahmed Aidara et l’activiste Guy Marius Sagna.