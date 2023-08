Arrestation de Me Babacar Ndiaye : ses confrères se mobilisent pour exiger sa libération

Les avocats du Barreau du Sénégal se sont mobilisés lundi matin au Tribunal de Dakar pour exiger la libération de leur confrère, Me Babacar Ndiaye, suspecté d'avoir participé à l'évasion de Juan Branco. Ils ont demandé au magistrat de suspendre les audiences en guise de protestation contre cette « arrestation illégale ».



« C'est un avocat aujourd'hui qui est privé de liberté et irrégulièrement détenu. Il est aujourd'hui dans la cave. Il est en robe parce qu'on l'a arrêté dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui est encore plus choquant c'est que la principale personne conservée (Juan Branco, NDLR) a été placée de façon extraordinaire sous contrôle judiciaire pour des faits et des crimes, des charges aussi graves. Donc, de qui se moque-t-on ?, se demande Me Ndeye Fatou Touré.



La robe noire estime que « Aujourd'hui, la dignité de l'avocat, les droits fondamentaux dont il est le garant principal et de manière absolue, l'ont l'objet d'une privation de liberté, d'une atteinte à leur dignité. « Que les gens reviennent à la raison. Le procureur général n'a pas respecté la loi parce qu'il n'a pas préalablement informé le bâtonnier », a-t-elle dénoncé sur la RFM.



Arrêté vendredi dernier par la Sûreté urbaine sur instruction du Procureur Général, Me Babacar Ndiaye a été déféré au parquet ce lundi. L'avocat en détention est suspecté d'avoir participé à l'évasion de son collègue Juan Branco. Il est poursuivi pour « recel de malfaiteur ».



Le principal concerné Me Juan Branco, l'avocat Franco-espagnol a été inculpé par le juge d'instruction Mamadou Seck. Toutefois, il a bénéficié d'une liberté provisoire. Me Branco sera expulsé vers la France.