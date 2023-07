Arrestation de Sonko: Pastef appelle à une résistance constitutionnelle

Dans un communiqué publié il y a quelques instants le Bureau politique du Pastef a réagi à l’arrestation de son leader. Après avoir dénoncé une interpellation « brutale » de Ousmane Sonko par la gendarmerie, ils ont appelé le peuple sénégalais à la résistance constitutionnelle.



« Le Président Ousmane Sonko a été arrêté brutalement par la gendarmerie ce vendredi 28 juillet 2023 à son domicile. Après une séquestration illégale de 55 jours, le Président Ousmane Sonko, candidat de PASTEF-Les Patriotes à l'élection présidentielle du 25 février 2024, continue de subir l'acharnement de Macky Sall », ont-ils écrit dans le communiqué.



Avant de poursuivre: « Contre la volonté du peuple et la stabilité du Sénégal, Macky Sall persiste dans son projet funeste d'empêcher par tous les moyens Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. PASTEF-Les Patriotes exige sa libération immédiate. PASTE-Les Patriotes appelle les Sénégalais à résister constitutionnellement contre ces abus et dérives tyranniques »



Le Bureau politique de conclure: « PASTEF-Les Patriotes demande à toutes les structures du parti de se mobiliser sans délai pour défendre et protéger la candidature du Président Ousmane

Sonko »