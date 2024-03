Arrestation de greffiers suite à l’affaire Ngagne Demba Touré : Me Ousmane Diagne appelle ses collégues à l’unité

Me Ousmane Diagne, greffier en service à la Cour d'appel de Thiès (70 kilomètres de Dakar) a, dans une note, invité ses collègues à l'unité. Cet appel fait suite à l'arrestation de Me Ngagne Demba Touré et de Me Abdoulaye Mboup. L’ancien secrétaire général du syndicat des travailleurs de la justice (SYTJUST) a dénoncé un défoulement sur des jeunes greffiers qui n'ont eu d'autre tort que de défendre un de leurs collègues.

