Arrestation du Gouverneur de la Banque centrale du Nigéria: un virement suspect à Aliko Dangote à l’origine

Godwin Emefiele, le désormais ancien gouverneur de la Banque centrale, a été arrêté samedi 10 juin à Lagos par le Département des services de l'État (DSS) et emmené par avion à Abuja pour y être interrogé.



Selon les informations de LSI Africa, l’arrestation de serait liée à un scandale d'un milliard de dollars qui s'est déroulé juste avant l'investiture présidentielle. M. Emefiele aurait emprunté un milliard de dollars à Afrexim Bank le 24 avril 2023, après les élections générales, et durant les préparatifs de l'investiture du 29 mai. Fait troublant, 48 heures après avoir reçu l'argent, 750 millions de dollars ont été rapidement transférés sur les comptes d'Aliko Dangote à Dubaï avec la mention "formulaire A", soulignent nos confrères.



Qui ajoutent que la Banque centrale nigériane s’était retrouvée début janvier 2023, au cœur d’un scandale retentissant. L’institution avait été accusée d’avoir accordé des prêts illégaux d’un montant de 53 milliards de dollars au gouvernement Buhari, accumulant les dettes impayables et provoquant la chute du naira.