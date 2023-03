Le groupement de syndicats d'enseignants dénommé G7 se veut faire entendre. Ainsi, il lance son premier plan d'action pour dire non aux arrestations arbitraires d'enseignants et d'élèves. Le G7 annonce un débrayage lundi et mardi.



Pour l'arrêt de toutes les formes de restriction de libertés, des tentatives d'intimidation et de violation de l'espace scolaire par les forces de l'ordre, la dématérialisation des actes et des procédures, la révision du statut des décisionnaires, le parachèvement de toutes les formations à la FASTEF: philosophie, la mise en position de stage, PC, professeurs issus du recrutement spécial. le reversement des Meps dans le corps des PCEM en EPS, le payement de l'indemnité de classe spéciale entre autres; et la résorption du passif des différents protocoles, le G7 décrète lundi 27 mars 2023 un débrayage à 10H 00 et mardi 28 à 10H 00, informe un communiqué des syndicats.