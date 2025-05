Arsenal : Arteta met la pression pour prolonger Thomas Partey

Alors que son contrat avec Arsenal expire en juin prochain, Thomas Partey n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir. Pourtant, Mikel Arteta ne cache plus son désir de le voir prolonger. Le technicien espagnol, qui multiplie les louanges envers son milieu de terrain, a une nouvelle fois réaffirmé son attachement au joueur ghanéen.



"Oui, j'aimerais que Thomas Partey reste et signe un nouveau contrat. En termes de régularité, c'est sa meilleure saison. Je trouve que sa façon de jouer, ses performances, sa disponibilité ont été exceptionnelles et c'est un joueur très important pour nous", a déclaré l'entraîneur des Gunners en conférence de presse.



Âgé de 31 ans, Partey semble avoir retrouvé son meilleur niveau cette saison après plusieurs périodes marquées par les blessures. Reste à savoir si les éloges d'Arteta suffiront à convaincre l'international ghanéen de prolonger son aventure à l'Emirates Stadium. Le suspense reste entier.