Assainissement : le CROUS-Z et la SONAGED signent un accord de partenariat

L’Université Assane Seck de Ziguinchor et la SONAGED ont signé une convention de partenariat qui vise à accompagner le temple de savoir de la capitale du Sud pour gérer la propreté du campus social. Mass Thiam de la SONAGED et Sana Sané du CROUS-Z de Ziguinchor ont magnifié ce compagnonnage. «Cette convention permettra ultérieurement d’accompagner le CROUS dans la gestion de la propreté compte tenu de leur objectif de faire du campus social, un campus écologique respectueux de l’environnement et un campus vert », a dit M. Thiam, lors de la cérémonie de signature.



A travers ce partenariat, a indiqué Sana Sané directeur du CROUS-Z » il s’agira non seulement d’accompagner le campus dans l’entretien de ses espaces de collecte d’ordures réalisés au niveau de l’université, mais aussi, de former les personnels commis à la disposition de la SONAGED, pour la sensibilisation ».



