Assassinat de Diarry Sow : le Commissaire de Malika apporte des éclaircissements

Le 1er janvier 2025, une découverte macabre a secoué le quartier Diameguène de Malika. Le commissariat de la localité a été informé de la découverte du corps sans vie d'une fillette de 12 ans, identifiée plus tard comme étant Diarry Sow. Ce qui a immédiatement déclenché une enquête de la part des autorités. Le Commissaire de Police Adja Coumba Ndiaye, chef du service du commissariat d'arrondissement de Malika, a donné des précisions sur cette affaire tragique.



Dès que les policiers ont été alertés, ils se sont rendus sur les lieux. « Sur place, nous avons trouvé la petite fille décédée dans les toilettes d’un appartement. Ses parents ont pu l’identifier et ont révélé l’avoir cherchée la veille sans succès », a déclaré le Commissaire Ndiaye. L’enquête a rapidement été ouverte, mais les premiers indices ont révélé que l’occupant de l’appartement, où le corps a été retrouvé, avait disparu et ne répondait plus à ses appels. Cela a naturellement orienté les enquêteurs vers cet individu, en faisant le principal suspect dans cette affaire.



Les forces de l'ordre, avec l’aide de moyens modernes et d’une mobilisation déterminée, ont rapidement mis la main sur le suspect. « Nous avons lancé une recherche active et, grâce à l’engagement sans faille de nos agents, nous avons pu l'interpeller le même jour », a ajouté le Commissaire de Malika. Lors de son interrogatoire, le suspect a reconnu avoir tué la petite Diarry Sow sous l'emprise de la drogue, sans apporter plus de précisions sur les circonstances exactes du crime.





Alors que l’enquête se poursuit, le Commissaire a précisé que les résultats de l’autopsie étaient toujours attendus pour déterminer avec plus de certitude les causes exactes du décès de la jeune victime. « Nous espérons que l’autopsie nous fournira davantage d’informations sur les circonstances de ce drame », a-t-il conclu.