Assemblé nationale : le conflit entre éleveurs et agriculteurs évoqué lors du vote de la loi pastorale

Le conflit entre éleveurs et agriculteurs, un point évoqué lors du vote du projet de loi portant sur le code pastoral examiné ce lundi18 par les députés en plénière à l'Assemblée nationale.



Les parlementaires face à la tutelle tentent d’apporter des solutions. Lors de son allocution, rapporte Iradio, le député Guy Marius Sagna s’est interrogé sur la pertinence de voter cette loi à deux mois de la présidentielle. Et comme pour répondre à la question, Aliou Dembourou Sow, explique que la finalité de cette loi est d’encadrer le projet pastoral afin d’assurer la sécurité pour un développement durable. Il a également évoqué plusieurs échafaudées entre éleveurs et agriculteurs en milieu rurale.



Par ailleurs, il s’attend à ce que cette loi soit appliquée une fois votée et règle de manière définitive le conflit pastoral. De son côté, Cheikh Abdou Bara Dolly invite ses collègues de l’opposition à avoir une analyse positive de la loi pastorale dans le but de régler les conflits entre éleveurs et agriculteurs. Selon lui, « cette loi n’est pas une loi du président Macky Sall. »



Plusieurs députés se sont félicités de cette loi, Mame Diarra Fam a pour sa part, attiré l’attention du ministre de l’Elevage, Daouda Dia sur l’applicabilité de cette loi.