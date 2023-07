Assemblée Nationale : « Sonko sera bel et bien candidat » ( Guy Marius Sagna)

Guy Marius Sagna a encore remis ça. Le député de l’opposition a crié haut et fort que Ousmane Sonko sera bel et bien candidat à l’élection présidentielle de 2024 et que c’est le Président Macky Sall qui ne participe pas à cette échéance. « Sonko day bokk, Macky Dou bokk » ( Sonko va participer à l’élection, c’est Macky qui ne pas participer, en wolof) . M.Sagna l’a fait savoir ce jeudi, lors du vote du Projet de loi n°10/2023 portant révision de la Constitution et le Projet de loi n°11/2023 modifiant la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de procédure pénale.



Baboye Dia

div id="taboola-below-article-thumbnails">