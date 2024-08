Assemblée générale du Renophus : les voyagistes privés listent les problèmes du Hajj 2024 et interpellent l'Etat

Renophus, une association regroupant plus de 260 voyagistes privés pour la Oumra et le Pèlerinage à la Mecque, a tenu son assemblée générale ordinaire samedi, à l'institut islamique de Dakar. La rencontre a pour objectif de renouveler le comité directeur, de décliner les activités qui ont été menées ainsi que de prévoir des propositions pour améliorer la marche de l'organisation. Saisissant l'occasion, le Renophus a fait le point sur le Hajj 2024 qui a connu énormément de problèmes.



Le Colonel Moustapha Diongue, président de ladite association, a déclaré : "Parmi les difficultés rencontrées, il y a le manque de transparence, le transport aérien avec les retards des avions, la cherté des billets, l'hébergement". A l'en croire, de sérieux problèmes ont été rencontrés à l'étape de Mouna, situé à 7 kilomètres de la Mecque. "Tout le monde a constaté que cette année on a eu beaucoup de difficultés à partir de Mouna. Sur le transport, d'abord. Ensuite sur la restauration, et aussi concernant les tentes. Les pèlerins n'arrivaient pas à prier normalement au niveau de ces tentes-là", a déploré le Colonel Diongue.



Qui a invité l'Etat à associer les voyagistes privés au niveau des contrats, des entretiens avec les compagnies aériennes, pour une meilleure organisation du Hajj.



A noter que sur le quota de 12.860 pèlerins accordé au Sénégal, 11.000 sont convoyés par les voyagistes privés. D'où la nécessité de leur implication dans l'organisation du Hajj.