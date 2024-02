Assemblée nationale : Abass Fall a failli se battre avec un député de l’APR qu’il "accuse de l’avoir insulté"

Les prises de parole se poursuivent à l’Assemblée nationale par les députés de Taxawu et Yewwi Askan Wi pour le report de la session. Prenant parole, Abass a affirmé qu’ « ils n’ont pas vu de notification de la part du président de la république pour se réunir en urgence. Cette séance ne doit pas se tenir dans ces conditions car on a pas eu le rapport 24 h avant. On doit appliquer le règlement intérieur. Commission d’enquête n’était pas leur but vous avez un candidat qui ne vous plaît plus et vous voulez l’éliminer, vous utilisez des personnes pour arriver à votre fin. Je vous demande d’arrêter tout cela pendant qu’il est temps. Celui que vous accusez de brûler le pays ».



​Après son discours, Abass qui est descendu du pupitre s’en pris à un député de l’APR qu’il accuse de l’avoir insulté. Regardez!

Ndeye Fatou Touré

