Assemblée nationale : Abdoulaye Daouda Diallo rend un vibrant hommage à Moustapha Niasse

Ce jeudi 30 juin marque le départ de Moustapha Niasse, président de l’Assemblée nationale. Avant la cérémonie de clôture de la session ordinaire unique de l’année 2021-2022 de l’Assemblée nationale, Abdoulaye Daouda Diallo a rendu un vibrant hommage à Moustapha Niasse pour son parcours effectué dans la haute-administration de notre pays, dans le secteur privé national et international, de même que dans le champ politique. Il a également loué le bilan de Moustapha Niasse à la tête de l’institution.



« Honorables Députés, Mesdames, Messieurs, l'Assemblée nationale du Sénégal a la chance d'être présidée depuis deux législatures maintenant par un homme exceptionnel, à qui vous me permettrez de rendre hommage : je veux bien sûr parler du Président Moustapha Niasse », a dit le ministre des Finances et du Budget.



Abdoulaye Daouda Diallo salue le parcours de Moustapha Niasse dans la haute-administration. « Monsieur le président de l'Assemblée nationale, on peut dire que vous avez eu plusieurs vies : dans la haute-administration de notre pays, dans le secteur privé national et international, de même que dans le champ politique ; et dans chacun de ces domaines, le bilan est absolument remarquable ».



« Vous avez participé à la construction de l'État, dans l'ombre du plus illustre de ses Pères fondateurs, le Président Senghor. Aujourd'hui encore, dans les couloirs de l'administration sénégalaise, votre nom est cité en modèle du parfait fonctionnaire », a-t-il ajouté.



Il a également magnifié le parcours de Niasse dans le secteur privé. « Vous avez fondé des entreprises, créé des emplois et participé à la consolidation de notre économie nationale. Vous êtes un acteur important de notre vie politique, un de ces artisans qui ont bâti pierre à pierre cet édifice démocratique que bien des pays nous envient. Vous avez été un acteur décisif des deux alternances au sommet de l'État qui font du Sénégal une exception en Afrique ».



« Je suis témoin de l'estime, de la confiance et du respect que le Président de la République vous porte. Soyez assuré que je nourris les mêmes égards pour votre auguste personne », a-t-il soutenu.



Abdoulaye Daouda Diallo loue le bilan de Moustapha Niasse à la tête de l’institution. « Vous avez conduit de main de maître cette législature, comme celle précédente, surmontant avec brio les vicissitudes et les crises. Soyez fier de vous, Monsieur le président Moustapha Niasse, car le bilan du Président Macky SALL, tous ces progrès accomplis dans les domaines économique et social et qui figurent dans le Document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle, ce bilan est aussi le vôtre », a soutenu le ministre des Finances et du Budget.