Assemblée nationale : El Malick Ndiaye annonce la création de trois commissions ad hoc pour la réforme interne

Lors du vote des deux projets de loi sur la réglementation bancaire et la microfinance, ce mardi 11 février, le président de l’Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a annoncé la signature de trois arrêtés portant création de commissions ad hoc.



Une commission pour la révision du règlement intérieur dirigé par le député Ayib Daffé, président du groupe parlementaire Pastef.



Une commission pour la révision du règlement administratif et financier ainsi que du statut des agents de l’administration, dirigée par Aïcha Touré, questeur.



Enfin, une commission pour l’élaboration de la méthodologie du suivi et de l’évaluation des politiques publiques qui est dirigé par Dr Mouhamed Sall.



El Malick a précisé que les trois commissions sont composées de députés et d’agents de l’administration et les différentes sensibilités de l’Assemblée nationale.



Le président du Parlement a également rappelé qu’un audit du personnel et une évaluation des compétences ont été lancés il y a deux semaines.