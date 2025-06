«Gougnafier» : le mot à l’origine de l’interpellation de Moustapha Diakhaté, selon son avocat

Moustapha Diakhaté a été convoqué par la Dic avant d'être placé en garde à vue hier mardi. L’ancien parlementaire est accusé d' « offense au chef de l'État pour avoir dénoncé une entorse au protocole républicain », Selon son avocat, Me El Hadji Diouf, qui dénonce par là une « procédure vide » et une « tentative manifeste d'intimider la liberté de critique dans la République ».



Me El Hadji Diouf est revenu en détail sur le face à face de son client avec les enquêteurs. « Il a refusé de répondre aux questions des enquêteurs, demandant à être envoyé en prison, qu'il est prêt à mourir pour la patrie », a fait savoir l’avocat.



Selon Me El Hadji Diouf, «ce qu'on reproche à Moustapha Diakhaté n'est rien d'autre qu'un acte de parole libre. Dans ce pays, on veut désormais emprisonner les gens pour avoir parlé. Moustapha Diakhaté est accusé d'offense au chef de l'État et à des personnes détenant les prérogatives du chef de l'État à la suite d'un commentaire public jugé irrespectueux envers les autorités. L'affaire a été déclenchée par l'usage du mot «Gougnafier», que Diakhaté a employé pour qualifier un manquement au protocole républicain ».



A la question de savoir pourquoi il a utilisé ce mot, l’avocat signale que son client n’a pas répondu. « il n’a pas répondu à cette question. Il n’a répondu à aucune question », a -t-il souligné.



La robe noire de rappeler que son client a tenu ces propos dans un contexte très précis. Il parlait selon lui, du fait que le président de la Ré publique, le président de l'Assemblée nationale et le Premier ministre marcher côte à côte, discuter et rire ensemble en entrant au Centre internationale de Conférence Abdou Diouf. « Ce que M. Diakhaté a critiqué, c'est qu'on ne respecte plus le protocole républicain, qui veut que le président de la République soit devant, suivi du président de l'Assemblée nationale, puis du Premier ministre. Pour l'ancien ministre, cet alignement des trois hautes autorités constitue « une violation des règles de protocole de la République ». Il l'a dénoncée publiquement, dans l'intérêt de la République, dit Me Diouf.



C'est dans ce cadre, a -t-il indiqué que le mot « Gougnafier» a été employé. Selon toujours l'avocat, «il signifie simplement ignorant ». Et d’insister : «il existe plusieurs synonymes de "Gougnafier", mais, çe terme a été utilisé parce que ces gens ignorent les règles du protocole, alors même qu'il y a eu ce comportement que M. Diakhaté juge déplorable.



La robe noire a révélé que Moustapha Diakhaté a dit aux enquêteurs : « qu’il ne répondrait à aucune question. Il a demandé au procureur de le mettre en prison de lui infliger une peine de mort si nécessaire voire de le traduire en justice afin qu’il puisse se préparer à long terme », a signalé l’avocat qui a fustigé : « le président de la République n’est pas un Dieu ».