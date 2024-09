Assemblée nationale : Mame Diarra Fam vote pour la suppression du HCCT et du CESE

La députée Mame Diarra Fam a rendu hommage à Aziz Dabala, le jeune danseur assassiné à Pikine Technopole, ainsi que son colocataire Boubacar Gano, alias Waly.



Elle a affirmé son soutien au projet de loi, estimant que les 15 milliards de FCFA attribués au Haut Conseil des Collectivités Territoriales (HCCT) et au Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) devraient être utilisés pour construire des infrastructures telles qu'une gendarmerie ou une caserne de sapeurs-pompiers.



Selon la députée de la coalition Wallu, la suppression de ces deux institutions est une demande sociale justifiée, d'autant plus que le régime actuel a été élu avec plus de 54 % des voix. « C’est une demande sociale nécessaire. Donc la suppression du HCCT et du CESE est évidente », a-t-elle dit.



Elle a exhorté ses collègues à « soutenir le projet de dissolution des deux institutions, qu'elle juge budgétaires, au lieu de faire du blocage».