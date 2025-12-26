Sénégal : Ousmane Sonko décline les principales orientations de l’action gouvernementale pour l’année 2026

En marge du Conseil des ministres qui s’est tenu exceptionnellement le vendredi 26 décembre 2025, le Premier ministre Ousmane Sonko a décliné les principales orientations de l’action gouvernementale pour l’année 2026.



Le Premier ministre a indiqué que l'année 2026 marquera l'essor dans l'impulsion et l'accélération des grandes réformes entreprises par le Gouvernement, depuis l'avènement du nouveau régime. Il s'agira, selon le chef du Gouvernement, de renforcer l'attractivité et la compétitivité de notre économie, avec l'intensification de la diplomatie économique et l'adoption de nouveaux codes des Impôts, des Douanes, du Travail, minier et gazier, de réviser les textes régissant la commande publique, de refonder l'éducation, de rénover la politique de décentralisation et d'accélérer la modernisation de l'Administration.



Selon Ousmane Sonko, un accent particulier sera mis sur le développement du secteur de l'énergie, la transformation numérique, la maîtrise de l'eau, le développement du capital humain et le développement industriel durable. La mise en œuvre de ces programmes exige la définition d'un Plan spécial d'Investissement et de Financement (2026-2028), pour accélérer l'Agenda national de Transformation, Sénégal 2050.



Le Premier ministre a clos sa communication en annonçant la tenue d'un séminaire gouvernemental dont le contenu sera axé sur le changement systémique et le leadership transformationnel ainsi qu'un dispositif national de reconnaissance de la performance publique, destiné à valoriser les résultats concrets, l'innovation utile et l'impact réel de l'action administrative sur la vie des citoyens.

