Assemblée nationale : ce qu’il faut savoir sur la plénière dédiée à la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom

Les députés de la 15e législature se réuniront en plénière ce vendredi 24 janvier 2025 pour examiner la demande de levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Selon Alioune Souaré, spécialiste des questions parlementaires, les débats seront strictement encadrés, et seuls quatre intervenants seront autorisés à prendre la parole.



« La Commission ad hoc présentera en plénière le rapport de ses travaux. Après sa lecture, le débat sera ouvert, mais seuls le président de la Commission ad hoc, le rapporteur, le représentant du gouvernement, le député concerné ou son défenseur, et un député ayant un avis contraire pourront s’exprimer. Ce sont les quatre catégories autorisées à prendre la parole », a expliqué Alioune Souaré sur les ondes de la RFM.



Il a précisé qu'après les débats, un vote sera organisé pour déterminer si l’immunité parlementaire sera levée ou non. « Si la majorité des voix, soit au moins 83 députés, est en faveur de la levée, celle-ci sera actée immédiatement. Dans le cas contraire, la demande sera rejetée », a ajouté M. Souaré.