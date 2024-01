Assises des medias : la Cap annonce le report de la publication des conclusions

La Coordination des associations de presse (CAP) a annoncé, à travers un communiqué que la publication des conclusions des assises des médias prévue ce jeudi 25 janvier est reportée.



Cette décision a été prise selon la Cap afin de "permettre aux membres des comités scientifiques et de pilotage de finaliser le rapport général après la restitution des conclusions des six commissions".

Lancées le 24 août 2023, ces assises avaient pour objectif de "faire un diagnostic sans complaisance du secteur des médias et d'enclencher un nouveau départ fait de viabilité économique, de meilleures pratiques, de consolidation de la démocratie, de renforcement des valeurs de paix, d'unité et de solidarité nationales".



La Cap signale que des acteurs ont fait le tour du Sénégal afin de recueillir l'avis des correspondants et que plusieurs commissions ont été mises en place.