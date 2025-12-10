"Association de malfaiteurs" : "Mo Gates" placé en garde à vue à la Dic

L'homme d'affaires Mohamet Bakara Diallo alias Mo Gates (36 ans) a été placé en garde à vue à la Brigade des affaires générales (Bag) de la Division des investigations criminelles (Dic). Il est poursuivi "pour association de malfaiteurs et détournement d'objets saisis".



D’après le quotidien Libération, dans son édition de ce mercredi, cette affaire est partie d’une plainte "déclenchée" par un dénommé Papa Mbaye contre Mo Gates et un certain Mamadou Lamine Sèye, qui serait en fuite au Maroc.



Les enquêtes ont montré qu’il s’agit d’une affaire de "business monté par le trio pour acheter des véhicules aux Etats-Unis et les revendre au Sénégal. Suite à un quiproquo portant sur 7 véhicules importés, Papa Mbaye avait saisi le tribunal de Commerce qui avait ordonné une saisie conservatoire notifiée par huissier". Mais, malgré cette décision de justice, Mamadou Lamine Sèye et Mohamet Bakara Diallo auraient "réussi à vendre les véhicules (sans) rien verser au plaignant qui avait mis plus de 66 millions de Fcfa dans l'opération".



Mis devant ses responsabilités, selon la même source d’information, Mo Gates aurait "prétendu que les véhicules saisis n'ont pas été vendus", sans en préciser leurs localisations géographiques.