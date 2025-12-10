Affaire des 125 milliards de F Cfa : Farba Ngom auditionné sur le fond le lundi 15 décembre

Mouhamadou Ngom, plus connu sous le nom de Farba Ngom est convoqué devant le juge d'instruction du Pool judiciaire financier le 15 décembre prochain pour être entendu sur le fond du dossier. Un face à face qui intervient après plus de neuf mois de détention provisoire.



Lors de cette audition, qui s'annonce longue, rapporte « Les Echos », le maire des Agnam aura l'occasion de s'expliquer et de tenter de convaincre le magistrat instructeur. L'objectif est d'obtenir une mainlevée du mandat de dépôt, possiblement assortie d'une offre de cautionnement.



La convocation, qui intervient après l'audition de l'ensemble des autres personnes inculpées dans cette affaire révélée par la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), est perçue comme une bouffée d'oxygène par l'élu, ses avocats et ses partisans. Ces derniers s'interrogeaient sur la lenteur du processus d'instruction, le magistrat n'ayant pas encore statué sur le fond du dossier.



Inculpé et placé sous mandat de dépôt depuis le 27 février dernier en compagnie de Tahirou Sarr, Farba Ngom est mis en cause dans l'affaire « d'escroquerie et de blanchiment de deniers publics » portant sur un montant de « 125 milliards de francs ». Des accusations qu'il a toujours niées.



Cependant, l'état de santé du détenu a suscité de vives inquiétudes. Plusieurs expertises médicales réalisées par des professeurs titulaires ont conclu à une incompatibilité de son état avec la vie carcérale. Malgré ces conclusions, le parquet avait refusé de donner un avis favorable à la mainlevée.



L'audition sur le fond du dossier prévu le 15 décembre prochain pourrait donc être déterminante pour la suite de l'instruction, en attendant la décision finale de la haute juridiction.