Tivaouane : un mort dans une collision entre un véhicule et un hippomobile

Un accident survenu dans la nuit de lundi à mardi à Thinou Mbarik, village de la commune de Méouane, dans le département de Tivaouane, a causé la mort du conducteur d’une voiture hippomobile, selon une source sécuritaire jointe par l’APS. La collision s’est produite sur la route nationale 2 (RN2), à hauteur du passage à niveau de Grande Côte Opérations (GCO).
L'agence de presse sénégalaise précise que le choc, impliquant un véhicule de marque Peugeot, a grièvement blessé le conducteur de l’attelage. Pris en charge par les sapeurs-pompiers, il a été évacué d’abord au centre de santé de Méckhé, avant d’être transféré à l’hôpital Mame Abdou Aziz Dabakh, où il est décédé peu après son admission en réanimation.
Le conducteur du véhicule Peugeot a été placé en garde à vue dans les locaux de la brigade de gendarmerie de Méckhé. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l’accident sur cet axe souvent fréquenté par des véhicules légers comme par des charrettes hippomobiles.
