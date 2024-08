Association de malfaiteurs et vol de véhicules : un mécanicien et un tailleur arrêtés

Les habitants de Yeumbeul ( banlieue dakaroise) et Zac Mbao peuvent enfin souffler. Une opération conjointe des forces de police de Mbour et de Touba a permis l'arrestation de deux malfaiteurs notoires, M. Diouf, mécanicien, et I. Diatta, tailleur. Ces individus étaient spécialisés dans le vol de véhicules de leurs voisins qu'ils revendaient frauduleusement.



L'affaire a éclaté la semaine dernière lorsque A. Gningue, chauffeur à Yeumbeul, a constaté la disparition de sa voiture garée devant son domicile. Après des recherches infructueuses dans la localité, il a pu localiser son véhicule dans un garage de Mbour grâce à l'aide de ses collègues chauffeurs via un groupe WhatsApp. Le garagiste sur place lui a confirmé avoir acheté la voiture d’un certain M. Diouf, ajoutant qu'une somme de 500 000 FCFA restait à être payé.



Selon L'Observateur, les deux malfaiteurs avaient déjà dérobé un autre véhicule appartenant à M. Diop à Zac Mbao, avant de tenter de le vendre à Touba. Informée, la police de Mbour, en collaboration avec leurs collègues de Touba, a réussi à les arrêter en pleine transaction.



Les deux mis en cause, désormais en détention, ont été conduits au commissariat central de Mbour. Leur arrestation a rapidement circulé, incitant d'autres propriétaires de véhicules à porter plainte. Lors de leur audition, M. Diouf et I. Diatta ont reconnu les faits, tout en affirmant n'avoir volé que deux voitures. Ils ont été déférés hier mardi, au parquet de Mbour, où ils devront répondre de leurs actes devant la justice.