Assurances : le SNECEA s'indigne face au refus du patronat de signer la Convention déjà négociée

Le Syndicat National des Employés et Cadres des Entreprises d'Assurances (SNECEA) exprime sa profonde préoccupation et son indignation face au refus du patronat de signer la convention du secteur des assurances. Ce nouveau accord vise à améliorer les conditions de travail et les droits des employés et cadres du secteur des assurances au Sénégal.



"Depuis plusieurs mois, le SNECEA a travaillé en étroite collaboration avec les représentants des employeurs pour adopter une convention équilibrée, équitable et bénéfique pour toutes les parties prenantes", peut-on lire dans un communiqué.



Cette convention, fait savoir le secrétaire Général, Wane Adama Aissé, est "le fruit de longues négociations et de compromis mutuels".



"Malgré ces efforts et la bonne foi affichée par notre syndicat, se désole-t-elle, "le patronat continue de rejeter la signature de cet accord crucial".



Ce refus de signer la convention a des conséquences notamment pour les employés mais aussi pour le secteur des assurance, si l'on en croit au Syndicat.



Il s'agit, liste le SNECEA, de la "Précarité accrue : Les employés restent dans une situation de misère absolue malgré la grande manne financière générée par le secteur. De l'absence de reconnaissance : Les efforts et les contributions des employés ne sont pas reconnus ni valorisés aucune garantie sur leurs conditions de travail et leurs droits fondamentaux. et de la Détérioration du climat social : Ce refus instaure au fur et à mesure un climat de frustration au sein des entreprises d'assurance".



Face à ces risques, "le SNECEA appelle les autorités étatiques à intervenir de toute urgence pour débloquer cette situation et contraindre le patronat à respecter ses engagements".



Ses membres demandent également "aux autorités de prendre des mesures pour protéger les droits des employés et garantir des conditions de travail dignes et justes dans un secteur aussi florissant. La dernière convocation de la direction du dialogue sociale a fini par installer un grand doute. quant à la neutralité de cette dernière dans ce différent".



Ils invitent "tous les travailleurs du secteur des assurance et les citoyens concernés par la justice sociale à se mobiliser et à soutenir notre lutte pour que la convention soit signée".



Les syndicalistes ne comptent pas se laisser faire. Ils annoncent des actions de sensibilisation et de mobilisation pour faire entendre leur voix et défendre leurs intérêts.



"Le SNECEA reste déterminé à poursuivre son combat avec unité et solidarité. Nous ne céderons pas face à l'injustice et nous continuerons à œuvrer pour un secteur des assurances plus équitable dans le partage des ressources, juste et respectueux des droits de ses employés", conclut la note.