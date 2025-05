Affaire Boffa Bayotte : la Cour de cassation confirme la perpétuité pour le journaliste René Capain Bassène

Le journaliste René Capain Bassène, emprisonné depuis plus de sept ans à la Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Ziguinchor (sud, dans le cadre de la tuerie de Boffa Bayotte, vient de voir son dernier recours rejeté. Ce vendredi 2 mai, la Cour de cassation a confirmé sa condamnation en appel à la réclusion criminelle à perpétuité, mettant ainsi un terme définitif à son long combat judiciaire.



"René Capin Bassène vient de nous appeler pour annoncer la triste et mauvaise nouvelle. Une nouvelle qu'on ne s'attendait vraiment pas. Il vient de nous dire que la Cour de Cassation a confirmé le verdict qui était rendu en première instance et en appel qui le condamne à la réclusion criminelle à perpétuité. Cette nouvelle est survenue alors que nous nous attendons à sa libération", a fait savoir Madia Diop Sané, coordonnateur national du mouvement "Vision Sénégal".



Ce dernier, parlant on au nom de tous les membres du mouvement, se dit convaincu que René Capain Bassène "est innocent". " L'Etat du Sénégal fera mieux d'aller chercher les véritables coupables de la tragédie de la tuerie de Boffa Bayotte".



Sur sa page Facebook, le journaliste Moussa Ngom sonne l'alerte sur l'état de santé du prévenu qui devait être évacué à Dakar pour la reconstruction de son tympan . "René Capain Bassène devait être évacué à Dakar dans les prochains jours pour la reconstruction de son tympan, perforé lors de tortures infligées par des gendarmes jusqu'ici non inquiétés.

Voici qu'on apprend que son ultime recours devant la justice a été rejeté ce matin, sans surprise. Le week-end dernier, il me rappelait encore que sa force résidait dans son innocence. L'homme qui m'a appelé aujourd'hui n'en a plus, je crains le pire", a-t-il écrit.







Pour rappel, le 6 janvier 2018, 14 coupeurs de bois avaient été sauvagement tués dans la forêt classée de la Casamance, précisément à Boffa Bayotte. Un massacre qui avait choqué à l’époque tout le pays, notamment les populations de la région du Sud.

Deux (2) autres accusés dans ce dossier avaient écopé d’une peine de six (6) mois de prison avec sursis pour détention d’armes sans autorisation. Dix (10) autres mis en cause avaient bénéficié d’un acquittement après plus de cinq (5) ans de détention.