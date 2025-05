Habib Beye reste à Rennes : mission maintien accomplie, cap sur 2026

Le Stade Rennais et Habib Beye poursuivent l'aventure ensemble ! Arrivé en janvier dernier pour redresser un club en difficulté, le technicien sénégalais a réussi son pari en maintenant les Rouge et Noir en Ligue 1 française. Une performance qui a convaincu la direction bretonne d'activer l'option de prolongation incluse dans son contrat.



Désormais lié au club jusqu'en juin 2026, l'ancien défenseur de l’Olympique de Marseille (OM) entame un nouveau chapitre avec Rennes, où il pourra enfin construire sur la durée. Salué pour son discours mobilisateur et son approche tactique pragmatique, Beye semble avoir conquis vestiaire et supporters en quelques mois à peine.



Le défi est maintenant tout autre : stabiliser le club dans le haut du classement et pourquoi pas viser une qualification européenne. Avec Habib Beye aux commandes, le Stade Rennais affiche clairement ses ambitions pour les saisons à venir.