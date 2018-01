Atépa reprécise sa pensée : «Je n’ai jamais dit connaître les commanditaires du massacre »

Pierre Goudiaby Atépa a reprécisé ses pensées face aux enquêteurs de la Section de recherche de la Gendarmerie nationale. Convoqué lundi pour éclaircir ses déclarations faites lors de la conférence de presse des Cadres casamançais au lendemain du massacre de Bofa-Bayote, l’entrepreneur a soutenu qu’il n’avait jamais affirmé connaître les assassins encore moins leurs commanditaires.



En effet, M. Goudiaby a précisé que ceux qu’il disait connaitre étaient ceux qui commanditaient le pillage des forêts casamançais. Et que ces derniers, avaient créé un vaste réseau à l’allure d’une mafia pour orchestrer leur forfait.



L’entrepreneur a cependant livré aux enquêteurs quelques noms dont un homme d’affaire suisse qui se nomme, N. N. D et un Sénégalais M.D. Suite à ce face-à-face, rapporte L’Observateur, Atépa a été autorisé à rentrer chez lui, mais de se mettre à la disposition des enquêteurs si ces derniers font appel à lui.



Pour rappel, le samedi 6 janvier dernier, dans l’après-midi, un groupe d’individus a été surpris dans la forêt de Bofa-Bayote par une bande armée qui en avait tué 14 et blessé 7. Ce massacre qui avait ému tous les Sénégalais avait fait monter au créneau les cadres casamançais qui avaient convoqué une conférence de presse. Occasion saisie par l’homme d’affaires pour déclarer : «Nous connaissons les commanditaires».